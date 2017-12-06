Gazimağusa Seracılar Kooperatifi Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazmağusa’daki seracıların böyle bir girişimle kooperatif çatısı altına üretim ve pazarlama işlerini yürütecek olmalarının hem Gazimağusa hem üretici hem tüketici adına sevindirici olduğunu, daha planlı ve disiplinli üretimin birçok sorunu ortadan kaldıracağını ifade etti. Kooperatifçiliğin ne kadar gerekli olduğunu önceden beri vurguladığını ifade eden Başkan Arter, son yıllarda bu konuda gelişmeler olduğunu, Türkiye’deki kooperatiflerin çok iyi işler yaptığını gördüklerini, belediye olarak oluşuma destek olacaklarını kaydetti.

Gazimağusa Seracılar Kooperatifi Başkanı Mahmut Doğan, faaliyetine yeni başlayan kooperatif ile halka yararlı olacak bir oluşum kurduklarını, hem üreticiye hem de tüketiciye faydalı olacak çalışmalar yapacaklarını, gelecek nesillere sağlam bir yapı bırakmak istediklerini belirterek kooperatifin yer konusunda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den yardım talep etti ve teşekkür etti.