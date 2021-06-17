Gazimağusa’da 3 Mülteci Yakalandı

Gazimağusa'da dün akşam saat 23:55 sıralarında Maraş bölgesinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından 3 mülteciye rastladığı, şüphe üzerine durdukları zaman ise şahısların yabancı oldukları ve henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

Polis, tutuklanan 3 mülteciyi önce PCR testlerinin yapılması için Gazimağusa Devlet Hastanesine götürdüğü daha sonra ise karantina yurduna yerleştirildiklerini bildirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)