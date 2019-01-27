Gazimağusa’da bir disko önünde kavga!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir disko önünde bu sabah saat 03.00 sıralarında kavga çıktı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, M.B (E-25), M.B (E-24), O.B (E,22) ve L.U (K-23 ), bir taraf olup aralarında çıkan tartışma sonrasında M.D (E-25), C. A (E-21), P.K (E,22), O.K (E,18), A.A (E-19), O. Ç (E-20) ve U.A (E-26) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri bir sırada aldıkları darbe sonucu M.B (E-24) ile M.B’nin (E-25) ön dişleri, M.D’nin ise sağ omuzunun kırıldığı kaydedildi.