Gazimağusa’da yangın: 4 iş yeri zarar gördü

Gazimağusa’da bu sabaha karşı saat 02:25 raddelerinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Döveç Center isimli apartmanın zemin katında faaliyet gösteren Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yangın barın bitişiğinde bulunan Yogo Hamy isimli dondurma dükkanına, Loft Estate isimli emlak dükkanına ve Telsim Gülseren Shop isimli telefon dükkanına sirayet etti.

Yangın neticesinde Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri ve içersindeki restoran malzemeleri tamamen, Yogo Hamy isimli dondurma dükkanı ve içerisindeki malzemeler kısmen, Gülseren Shop isimli telefon dükkanının ön giriş kapısı, Loft Estate isimli emlak dükkanının ise ışıklı tabelası yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.