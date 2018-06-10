Gazimağusa’da yangın: 4 iş yeri zarar gördü

Gazimağusa’da bu sabaha karşı saat 02:25 raddelerinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Döveç Center isimli apartmanın zemin katında faaliyet gösteren Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın neticesinde Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri ve içersindeki restoran malzemeleri tamamen, Yogo Hamy isimli dondurma dükkanı ve içerisindeki malzemeler kısmen, Gülseren Shop isimli telefon dükkanının ön giriş kapısı, Loft Estate isimli emlak dükkanının ise ışıklı tabelası yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu dükkanların önü kaçak yapı idi. Potansiyel olarak her an böyle bir olay olabilirdi. Bütün kaçak uzantılarda olabilir. Belediye başkanı görsün.