Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen Kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Blessing Tafadzwa Mumvenge mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gökhan Kılbaş, zanlı Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin “Alkollü araç kullanma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma”, “Sigortasız araç kullanma”, “Süratli sürüş” ve “Mal sahibinden izinsiz kullanma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kılbaş, zanlının 08 Mayıs 2022 tarihinde, saat 03.25 raddelerinde. Lefkoşa'da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde yüzde 121 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu esnada yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araçla güney istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiğini belirterek, Arsın Un Fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktığını kaydetti.

Zanlının yoldan çıkmasının ardından yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Kadir Öztürk (E-39, TC-Şoför) sorumluluğundaki SU 793 plakalı kamyon aracın sağ arka kısmına çarptığını dile getiren Kılbaş, zanlının kullanımındaki aracın, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrularak tekrar yol içerisine girip ilerlemeye devam ettiğini ve orta refüj üzerine çıkıp refüj üzerinde bulunan trafik levhasına çarparak durduğunu ifade etti. Kılbaş, aracın çarpmanın etkisiyle alev aldığına ve aracın motor kısmının tamamen, iç bölümünün ise kısmen yandığına işaret ederek, alevin İtfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü bildirdi. Kazada yaralanma olmadığına dikkat çeken Kılbaş, ancak ZPK 688 plakalı araçta 150 bin TL, SU 793 plakalı araçta 10 bin TL, trafik levhasında ise bin TL hasarın meydana geldiğini, orta refüjde ise hasar oluşmadığını açıkladı. Kılbaş, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyleyerek, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ülkeye 18 Şubat 2017’de girdiğinin ve o tarihten bu yana herhangi bir işlem yapmadığının öğrenildiğini anlattı. Zanlının ülkede 2017 yılından itibaren yasal statüsünün olmadığını belirten Kılbaş, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalması emrini verdi.