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Gece yarısı feci kaza!

İnönü Köy kavşağı ile İnönü Köyü 1-2’nci km’leri arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:43
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Gece yarısı feci kaza!

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

22.05.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İnönü Köy kavşağı ile İnönü Köyü 1-2’nci km’leri arasında Mehmet UĞURLU yönetiminde bulundurduğu LG 107 plakalı araç ile İnönü kavşağını istikametinden, İnönü köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan toprak sete vurarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan Mehmet UĞURLU, ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesi Acil servisine kaldırılmış olup yapılan tedavisinin ardından aynı serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder.

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