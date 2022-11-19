Gece yarısı feci kaza!

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

19.11.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, İ.G.Y (E-24), 94 mlgr alkolü içki tesiri altında yönetimindeki salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun güney kısmında park halinde bulunan PS 692 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuklara çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.