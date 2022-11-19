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Gece yarısı feci kaza!

Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 10:26
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Gece yarısı feci kaza!



Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

19.11.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, İ.G.Y (E-24), 94 mlgr alkolü içki tesiri altında yönetimindeki salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada  yolun güney kısmında park halinde bulunan PS 692 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuklara  çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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