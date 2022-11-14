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“Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu”

Başbakanlık müsteşarı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak canlı yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

14 Kasım 2022 Pazartesi 16:56
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“Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu”



- ÖZEL HABER

Başbakanlık müsteşarı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak canlı yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

KKTC’de bir noktadan sonra işlerin ilerlemediğini ve sistemin kilitlendiğini söyleyen Amcaoğlu, “Biz masada Türkiye ile teknik anlamda anlaşmaya varırken, diğer taraftan da kendi kendini kilitleyen bir sistem var. Toplantılarda çok zor durumda kalıyoruz. Örneğin karayolları malzemesini biz sağlayacağız, yolu Türkiye yapacak. Ancak taş ocağı izni olacak, bin bir sıkıntı yaşanıyor veya dairelerden olumsuz görüşler geliyor.  Malzemeyi sağlayamıyoruz proje ilerlemiyor. Örneğin Hamitköy yolu devam ediyor Yakındoğu’ya geldi, bağlantı yapılacak. Alayköy’e bağlantı yapılacak, kamulaştırma sorunları var. Yıllardır bu sorunları aşamıyoruz ve bu konuları izah etmekte zorlanıyoruz” dedi. 


Amcaoğlu, devlette ihale süreçlerinin hızlandırılması için çalışmalar başlatıldığını aktararak, “AB’ye uyum sağlamak için rekabet kurulu sistemini getirdik ama bir hayli ihale yasası da sıkıntılıdır. Sayın başbakan ihale yasasının gözden geçirilmesi için çalışma başlattı. Bizim kendi çıktığımız ihalelerde bile sıkıntı var. Temizlik ihaleleri bir günlerce tartışılıyor” dedi. 


Amcaoğlu, kamuda kurumsal hafızanın kalmadığına işaret ederek, “Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu. Bu dönem buna çok dikkat ettik ve hep kadrolu personel almaya dikkat ettik. Bunun mücadelesini verdik, yıllardır açılmayan kadroları açtık” ifadelerini kullandı.
Amcaoğlu, “Güvenlik açısından dünya değişti. Artık polis yetişemiyor, suç çeşitleri değişti, bunlarla başa çıkmak kolay değil. Polisi güçlendirmek gerekiyor. Geçen sene 150 personel verdik, bu yıl yine 150 kadro veriyoruz ve sene başı yine 150 kişilik bir kadro vereceğiz sene başı atanacak. Güvenlik çok önemlidir. Doğru tercihleri yapmaya çalıştık. Siyaseten 150 geçici işçi alabilirdik ancak bunu kamuya ve polise kullandık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin AmcaoğluGÜNDEM KIBRISGönyeli
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