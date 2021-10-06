Geçmiş olsun Şampiyon

Ülkemizin ünlü rallicilerinden Ramadan Uzun kalp operasyonu geçirdi...

Ramadan Uzun'un sağlık durumu ise iyi.

Ülkemizin önemli iş insanlarından Hasan Uzun,ağabeyi Ramadan Uzun'un sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:

Abim,Ramadan Uzun’un geçirmiş olduğu amilyatı başarılı geçti. Başta Dr Ozan Emiroğlu ve ekibine şükranlarmı bir borç bilirim.Arayan soran herkese, herşey güzel ve yolunda gidiyor,dualarnız için herkese teşekkür ederim.

Gündem Kıbrıs olarak bizler de Ramadan Uzun'a geçmiş olsun diyoruz...