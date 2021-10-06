Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Akaryakıta 49 kuruş zam
Kapat

Geçmiş olsun Şampiyon

Ülkemizin ünlü rallicilerinden Ramadan Uzun kalp operasyonu geçirdi...

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:12
3 Okunma
Geçmiş olsun Şampiyon
banner108

Ülkemizin ünlü rallicilerinden Ramadan Uzun kalp operasyonu geçirdi...

Ramadan Uzun'un sağlık durumu ise iyi.

Ülkemizin önemli iş insanlarından Hasan Uzun,ağabeyi Ramadan Uzun'un sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:

Abim,Ramadan Uzun’un geçirmiş olduğu amilyatı başarılı geçti. Başta Dr Ozan Emiroğlu ve ekibine şükranlarmı bir borç bilirim.Arayan soran herkese, herşey güzel ve yolunda gidiyor,dualarnız için herkese teşekkür ederim.

Gündem Kıbrıs olarak bizler de Ramadan Uzun'a geçmiş olsun diyoruz...

Son Güncelleme: 06.10.2021 15:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Topaloğlu: Çalışarak Batıyoruz
Topaloğlu: Çalışarak Batıyoruz
Denktaş’ın Anıt Mezarı İçin DAÜ Proje Hazırlayacak
Denktaş’ın Anıt Mezarı İçin DAÜ Proje Hazırlayacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim