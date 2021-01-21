Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka tespit edildi.
En kalabalık ve en çok faaliyette olan devlet dairelerinin başında gelen Vergi Dairesi’nde tespit edilen vaka nedeniyle kapıların kilitlendiği ve vatandaşların içeriye alınmadığı öğrenildi.
En kalabalık ve en çok faaliyette olan devlet dairelerinin başında gelen Vergi Dairesi’nde tespit edilen vaka nedeniyle kapıların kilitlendiği ve vatandaşların içeriye alınmadığı öğrenildi.
Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka tespit edildi.
En kalabalık ve en çok faaliyette olan devlet dairelerinin başında gelen Vergi Dairesi’nde tespit edilen vaka nedeniyle kapıların kilitlendiği ve vatandaşların içeriye alınmadığı öğrenildi.