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Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka tespit edildi

En kalabalık ve en çok faaliyette olan devlet dairelerinin başında gelen Vergi Dairesi’nde tespit edilen vaka nedeniyle kapıların kilitlendiği ve vatandaşların içeriye alınmadığı öğrenildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 09:58
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Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka tespit edildi

Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka tespit edildi.

En kalabalık ve en çok faaliyette olan devlet dairelerinin başında gelen Vergi Dairesi’nde tespit edilen vaka nedeniyle kapıların kilitlendiği ve vatandaşların içeriye alınmadığı öğrenildi.

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