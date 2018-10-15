Gemikonağı’nda BIÇAKLAMA!

Polis basın bültenine göre, Şht. Nejdet Levent Caddesi’nde, Ö.F.D. (E-27), Ş.B.(E-20), Ş.B.(E-22) ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle Kâmuran Dişçeken yönetimindeki aracın önünü kesip söz konusu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Fikri Gökçen, Abdülbaki Şaşkın ve İbrahim Sezgin’i araçtan indirdiler.



İki grup arasında çıkan tartışmada, Ö.F.D. tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçakla Kâmuran Dişçeken’i sağ ayak baldır ve sağ kol pazı kısmından yaraladı. Ö.F.D. ile Ş.B. de Fikri Gökçen’i darp ettiler.



Ö.F.D.(E-27), Ş.B. (E-20), Ş.B. (E-22) tutuklandı, bir kişi ise aranıyor.