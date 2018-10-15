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Gemikonağı’nda BIÇAKLAMA!

Gemikonağı’nda dün sabaha karşı, iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlendiği gerekçesiyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı, üç kişi tutuklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
Gemikonağı’nda BIÇAKLAMA!

Polis basın bültenine göre, Şht. Nejdet Levent Caddesi’nde, Ö.F.D. (E-27), Ş.B.(E-20), Ş.B.(E-22) ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle Kâmuran Dişçeken yönetimindeki aracın önünü kesip söz konusu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Fikri Gökçen, Abdülbaki Şaşkın ve İbrahim Sezgin’i araçtan indirdiler.

İki grup arasında çıkan tartışmada, Ö.F.D. tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçakla Kâmuran Dişçeken’i sağ ayak baldır ve sağ kol pazı kısmından yaraladı. Ö.F.D. ile Ş.B. de Fikri Gökçen’i darp ettiler. 

Ö.F.D.(E-27), Ş.B. (E-20), Ş.B. (E-22) tutuklandı, bir kişi ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
GemikonağıBıçaklamaHaberYüksek Sesle Müzik DinlemeTartışmaKavgaPolisGündemKıbrıs
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umit tekin 2018-10-15 17:43:43

KKTC nin dort bir tarafinda siddet olaylari hic bitmiyor. buna sebeb olanlar iyice dusunsun bakalim diyecegim ama o zihniyet kimde var acaba..........

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