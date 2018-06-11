Genç erkek ve kızları heyecan sardı!

Bu yıl 50. yaşını kutlamaya hazırlanan, yarım asırlık, festivaller festivali, Geleneksel İskele Festivali 29 Haziran Cuma günü başlayıp 8 Temmuz Pazar günü son bulacak. 10 gün sürecek ve dolu dolu geçek festivalde Türkiye’nin sevilen sanatçılarının yanı sıra yerli birçok sanatçı da sahne alacak. Festivalin olmazsa olmazlarından olan ve bu yıl 35. yaşını kutlayacak ‘Gençlik Yarışması’ ise 7 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak.

GENÇLİK YARIŞMASI 35 YAŞINDA

İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, bu yıl 35.’si düzenlenecek Gençlik Yarışması için geri sayım başladı. Bülent Günkut farkıyla 50. yılını kutlayacak ‘Gençlik Yarışması’nda dereceye giren yılın genç kızı ve genç erkeğinde ilk 3’e girenlere para ödülü takdim edilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

7 Temmuz Cumartesi gecesi saat 21.00’da başlayacak yarışmaya başvurular da başladı. İskele Belediyesi ile muhteşem bir organizasyona imza atmaya hazırlanan Bülent Günkut, yılın genç kızı ve genç erkeği yarışması hakkında bilgi verdi. Bu yıl 35.’si düzenlenecek yarışmaya 1999-2005 doğumlu gençlerin katılabileceğini duyurdu. Günkut, yarışmaya katılmaya hak kazanan genç kız ve genç erkeklerin prova için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde olmalarını da istedi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler; 0548 810 11 08 ve 0542 853 66 83 numaralı telefonları arayarak yarışma hakkında bilgi alabilecekler.