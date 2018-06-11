Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96717
ALTIN
188.557
DOLAR
4.5103
STERLİN
6.0427
EURO
5.3254
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
banner34

Genç erkek ve kızları heyecan sardı!

Bu yıl 50. yaşını kutlamaya hazırlanan, yarım asırlık, festivaller festivali, Geleneksel İskele Festivali 29 Haziran Cuma günü başlayıp 8 Temmuz Pazar günü son bulacak.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:07
Genç erkek ve kızları heyecan sardı!

Bu yıl 50. yaşını kutlamaya hazırlanan, yarım asırlık, festivaller festivali, Geleneksel İskele Festivali 29 Haziran Cuma günü başlayıp 8 Temmuz Pazar günü son bulacak.  10 gün sürecek ve dolu dolu geçek festivalde Türkiye’nin sevilen sanatçılarının yanı sıra yerli birçok sanatçı da sahne alacak. Festivalin olmazsa olmazlarından olan ve bu yıl 35. yaşını kutlayacak ‘Gençlik Yarışması’ ise 7 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak.

GENÇLİK YARIŞMASI 35 YAŞINDA

banner39
İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, bu yıl 35.’si düzenlenecek Gençlik Yarışması için geri sayım başladı. Bülent Günkut farkıyla 50. yılını kutlayacak ‘Gençlik Yarışması’nda dereceye giren yılın genç kızı ve genç erkeğinde ilk 3’e girenlere para ödülü takdim edilecek. 

BAŞVURULAR BAŞLADI

7 Temmuz Cumartesi gecesi saat 21.00’da başlayacak yarışmaya başvurular da başladı. İskele Belediyesi ile muhteşem bir organizasyona imza atmaya hazırlanan Bülent Günkut, yılın genç kızı ve genç erkeği yarışması hakkında bilgi verdi. Bu yıl 35.’si düzenlenecek yarışmaya 1999-2005 doğumlu gençlerin katılabileceğini duyurdu.   Günkut, yarışmaya katılmaya hak kazanan genç kız ve genç erkeklerin prova için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde olmalarını da istedi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler; 0548 810 11 08 ve 0542 853 66 83 numaralı telefonları arayarak yarışma hakkında bilgi alabilecekler.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu: "Cumhurbaşkanlığın seçim anketi yaptırdığı iddiaları asılsızdır”
Burcu: "Cumhurbaşkanlığın seçim anketi yaptırdığı iddiaları asılsızdır”
"Sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandı"
"Sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandı"
Kibrit: "Engelli hakları tam ve eşit olarak teslim edilsin"
Kibrit: "Engelli hakları tam ve eşit olarak teslim edilsin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim