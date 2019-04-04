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Genç Sanatçılar Resim Yarışması jüri üyeleri belli oldu

04 Nisan 2019 Perşembe 13:22
Genç Sanatçılar Resim Yarışması jüri üyeleri belli oldu
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın jüri üyelerini, ülkemiz ressamlarından Türksal İnce, Bahar Çıralı ve Hasan Zeybek olarak belirledi.

Yarışma için eser kabulü 11 Nisan 2019 tarihinde başlayacak. Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular için son tarih 18 Nisan 2019 Perşembe günü mesai bitimi olarak açıklandı.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre yarışmaya, jüri üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1984 ve 31 Aralık 2003 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Şartnamesi, Kültür Dairesi’nden ve Daire’nin web sayfası www.kktckulturdairesi.com adresinden alınabileceği gibi [email protected] adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

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Bu yıl 11.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019”e, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.

Önümüzdeki günlerde duyurulacak Yarışma Seçici Kurulu’nun saptayacağı yöntemle değerlendirilecek eserlerin, başarı ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçının yarışmada en az 2 eserinin sergileme almış olması şartı aranıyor.
Yarışmada verilecek mansiyon ve jüri özel ödülü için ise sanatçının en az iki eserinin sergilenmesi şartı aranmayacak.

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2,000TL’lik ve mansiyona da 750TL’lik para ödülü ile birlikte plaket de verilecek. Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği esere jüri özel ödülü verilecek. Jüri özel ödülünü alacak eserin sahibine de ayrıca plaket ve 500TL tutarında para ödülü verilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Sanatçılar
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