Genç: Ülke yönetimine istikrarın gelmesi elzemdir!

Yazılı bir açıklama Genç, maalesef istikrarlı ve icraat üzerine kararlı hükümetlerin olmaması aslında ülkemizin önünü bir nevi tıkamaktadır. Çünkü yeni bir hükümet demek yeni bir kabine, yeni bir kabine demek sil baştan yeni bürokrat ve müdür atamaları demektir. Bu da sürecin sil baştan başlaması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Genç açıklamasına şöyle devam etti;

Siyasi tarihimize baktığımız zaman her yıl farklı bir hükümetin olduğunu ve sürekli seçimlerden seçimlere koşturduğumuzu görmekteyiz. Kamu düzeninin işleyişi, yatırım ve projelerin devam etmesi hükümetler ile endekslenmemelidir. Devletin devamlılığı esastır tezi ile hareket edilmeli ve hiçbir şartta devletin, kamu düzeninin işleyişine halel gelmemesi gerekmektedir.

2018 seçimleri itibari ile dört yıldır mecliste görev alan bir milletvekili olarak maalesef dört yılda dört hükümet, beş başbakan ile karşı karşıya geldik. Bu süreç içerisinde bazı siyasi partilerin de kongreleri nedeniyle hem meclis kanadında hem de hükümet kanadında çok büyük sıkıntılar çektik. Yakın zamanda tüm bu süreçleri yaşayan biri olarak artık ülkemizin uzun vadeli istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğunu hep birlikte gördük.

Ülkemiz siyasi tarihine baktığımızda Ulusal Birlik Partisi ülkemizin kuruluşunda büyük görevler üstlenmiş, hiçbir sorumluluktan kaçmamış, her daim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ve uyumlu bir ilişki sürdürmüş, ülkemiz tarihinde yapılan birçok yatırımın altına imzasını koymuş, ülkemizin en büyük, en örgütlü ve deneyimli kadrolarına sahip partisidir. Tüm Dünya’yı kasıp kavuran Covid-19 virüsü ve buna bağlı olarak oluşan ciddi ekonomik krizlerden ülkemizde maalesef nasibini almıştır. Yine bu noktada sorumluluktan kaçmayarak, ateşten gömleği giyerek görev üstlenen tek parti Ulusal Birlik Partisi olmuştur.

Bu bağlamda ülkemizin içinde bulunduğu başta sağlık sorunları olmak üzere ekonomik sorunlara çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi hasebiyle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde ülkemize uzun soluklu, istikrarlı bir hükümetin gelmesi elzemdir. Bunu da başaracak tek parti Ulusal Birlik Partisi’dir. Şimdiden önümüzdeki seçimin ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim.