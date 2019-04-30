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Genç Yetenekler Gençlik Senfoni Orkestrası Burdur'da festivale katılıyor

 Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nde konser vermek üzere Burdur’a gidiyor.

30 Nisan 2019 Salı 09:17
Genç Yetenekler Gençlik Senfoni Orkestrası Burdur'da festivale katılıyor
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Genç Yetenekler Production’dan yapılan açıklamaya göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden aldığı davetle 5 Mayıs’ta Burdur’a gidecek Gençlik Senfoni Orkestrası, burada, ilk yurt dışı konserini verecek.
Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa konserlerinin ardından, ilk yurtdışı konserine hazırlanan orkestrayı, Ersin Kaşif yönetecek.

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Burdur’da düzenlenecek 7. Uluslararası Klasik Müzik Festivali 6- 12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
KKTC’nin tek gençlik orkestrası unvanı taşıdığı belirtilen ve 46 müzisyenden oluşan Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, klasik müzik yanında, klasik rock tarzında, senfonik müzik yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Yetenekler Gençlik
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