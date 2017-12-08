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Gençler üniversiteyi tercih ediyor

KKTC liselerinden 2016-2017 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin yüzde 74.5’i üniversiteye gitti.

08 Aralık 2017 Cuma 15:27
Gençler üniversiteyi tercih ediyor
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Üniversiteye giden öğrencilerin yüzde 64’ü KKTC’de, yüzde 27’si Türkiye’de ve yüzde 8.9’u ise Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerde yükseköğrenim görmeyi tercih etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2016-2017 öğretim yılında KKTC liselerinden 2 bin 736 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Öztürkler, KKTC liselerinden mezun olan 2 bin 736 öğrenciden 2 bin 039’unun üniversitede okumayı tercih ettiğini açıkladı. 

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, mezun olan öğrencilerden 474’ünün ÖSYM yoluyla Türkiye üniversitelerine, GCE-A Level sonuçlarıyla 51 öğrencinin Türkiye’ye, uluslararası sınav sonuçlarıyla da 182 öğrencinin KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki üniversitelere, 27 öğrencinin TC bursuyla Türkiye’ye, bin 305 öğrencinin ise KKTC’deki üniversitelere yerleştiğini kaydetti. 

Genel Orta Öğretime bağlı liselerden bin 597 öğrencinin mezun olduğunu belirten Öztürkler, Mesleki Tekniğe bağlı liselerden 746, özel liselerden ise 393 öğrencinin mezun olduğunu ifade etti. 

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