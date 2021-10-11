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Gençlere Çözüm Bulun!

Fırat Borak'ın bugünkü köşe yazısı...

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:32
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Gençlere Çözüm Bulun!
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Gençlere çözüm bulun demek ile aklınıza neler gelir bilmem ama benim önerilerim çok net olacak.

Karpaz’da, eşitlik ilkesi temelinde muamele görmeyen bir halk var. Ve bu halk, sınıf sınıf ayrıştırılmış durumdadır. Bunu yapan da, Devlet yetkililerinin yanlış politikalarıdır.

Gençler; evsiz, işsiz, umutsuz ve çok fazla gelecek kaygıları var.

Bu gelecek kaygısı, gençlerimizi içinden çıkılmaz bir bilmezin içine sokuyor. Bu bilmezi çözecek olan da, devlet yetkilileridir.

Bizim en büyük sorunumuz, Karpaz’da ne olacak kaygısı?

Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Ne olacağını bilmeyen bir gençlik var.

Burada yaşayan gençler; Turizm mi yapacak, Tarım-Hayvancılık mı yapacak? veya var mı başka bir planınız? Ben söyleyeyim YOK!

Bu plansızlık gençleri hem birbirinden, hem de doğduğu topraklardan koparıyor.

Bunun daha da ötesi, gençlerimizin yuva kuracağı toprak sıkıntısı var. Adanın her yerinde kırsal kesim arsaları dağıtılırken, Dipkarpaz’da insanların parasını alıp, hiç bir şey yapmadılar. Şaka değil bu. Paralarını aldılar ve sessizce kayboldular.

Ve işin kötüsü, parasını dahi veren gençler susuyor. Bu suskunluğu gördükçe, daha fazla kullanılıyoruz arkadaş. Dünyada başka bir örneği yok bunun.

Susmayın! Paranızı aldılar, sizi kullandılar, geleceğinizi tehlikeye attılar. Daha ne kaybedeceğiz?

Devletin, işsizliği ortadan kaldıracak tek bir yatırımı var mı köyümüzde? YOK!

Ve biz buna ses çıkarmıyoruz. Liyakate göre tek bir istihdam gördünüz mü burada?

İşe almada; oy sayısı, sosyal sınıf ve daha fazla ses çıkaran değer görürken, benim sessiz ve işe muhtaç arkadaşım ne olacak? Liyakate dayalı devlet politikası ne olacak? İşte tam da burada, İSYAN edeceğiz. SUSMAYACAĞIZ!

Paranızı aldılar sustunuz, işten attılar sustunuz, sadece oy zamanı hatırladılar sustunuz, elinizden ektiğiniz tarlaları aldılar sustunuz, iş sahası yaratmadılar sustunuz, tek bir gençlik politikası oluşturmadılar sustunuz, geleceğimizi ipotek altına aldılar sustunuz.

Yetmez mi?

Halen daha bizi bu hallere getiren X parti gelip, bana gel her şey yoluna girecek diyor. Ve buna inanan arkadaşlarımız var.

Mesele parti meselesi değil Arkadaş. Asıl mesele; sen, ben, BİZ meselesidir.

Bir toplumda gençler uyursa, herkes uyur. Gençler kör olursa, herkes kör olur.

Uyanın ve görmeye başlayın. Bunlar son şansımız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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Fırat Borak
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