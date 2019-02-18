Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı Tamamlandı

Kamp dönemleri ve tarihleri 4-7 Şubat (6. ve 7. Sınıflar)7-10 Şubat (7.ve 8. Sınıflar), 10 –13 Şubat (11. ve 12. Sınıflar), 13-16 Şubat (9. ve 10. Sınıflar) olarak yapılırken 420 genç kampa katıldı.



Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Eğitim Şefi ve liderler yönetiminde, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler gerçekleştiren gençler, Şubat tatilini eğitim ve eğlence kampına katılarak değerlendirmiş oldu.





Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da kamp dönemlerinde gençleri ziyaret ederek, sohbet etme imkânı buldu.Gençlerin yenilenen koğuşlardan ve çevre düzenlemesinden memnuniyet getirdiğini belirten Çolakoğlu, Eğitim Şeflerinin oluşturduğu aktivite programlarının da beğenilerek uygulandığını kaydetti.Çolakoğlu, Kış kampı süresince görev alan Eğitim Şefleri, liderler, kamp çalışanları ve Daire personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.