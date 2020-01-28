Genel Kurul denetim görevini gerçekleştiriyor

Güncel konuşmaların yapıldığı genel kurulda borç ilişkilerini düzenleyecek yasa tasarısı için çalışacak AD- Hoc komitenin başkan ve vekili de belirlendi.

Komitenin başkanlığına UBP milletveki Sunat Atun , vekilliğine ise CTP milletvekili Salahi Şahiner getirildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel kurulda ilk olarak borç ilişkilerini düzenleyecek yasa tasarısı için çalışacak AD- Hoc komitenin başkan ve vekili belirlendi.

Buna göre komitenin başkanlığına UBP milletveki Sunat Atun , vekilliğine ise CTP milletvekili Salahi Şahiner getirildi.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara yer verildi.

İlk konuşmayı CTP Milletvekili Erkut Şahali yaptı.

Şahali, 19 Kasım’da Genel Kurul’da Başbakanlığa sorduğu limanda bekletilen AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi adına ithal edilen jeneratör konusundaki sorularının ciddiyetle yanıtlanmasını istedi.

Kendisine 20 Ocak’ta verilen yanıtların yetersiz olduğunu kaydeden Şahali,

sorulara 30 gün içinde cevap verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ŞAhali’nin eleştirilerine yanıt verdi.

Jeneratöre ithal izni verilmediğini belitren tAçoy, serbest liman izin vermezse limana mal giremeyeceğini belirtterek, jeneratörün beklentildiği dönemde ambar ve ardiye ücretinin talep edilerek karşılandığını kaydetti.

AKSA için hiçbir muafiyet yapılmadığını da belirten Bakan TAçoy, mevcut jeneratör için ihraç izni verildiğini de kaydetti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise Ercan ihalesi ve gelinen son aşama konusunda konuşma yaptı.

Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bir televizyon kanalında Ercan’la ilgili “31 mart 2020 tahammül sınırımızdır gerekli ivmeyi görmezsek gerekli adımları atacağız” şeklinde söylemeleri olduğunu iddia ederek, , Ercan havalimanın 2 ay içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını, konu ile ilgili ne yapılacağını sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Ercan havalimanı’nın pisti miyadını doldurdu ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını kaydederek, mevcut pistin son derece güvenli olduğunu vurguladı.

Atakan, Ülkedeki artan yolcu sayısı nedeniyle Ercan havalimanın bir an önce bitirilmesini gerektiğini de vurguladı.

Bakan Atakan, “2020 içinde bu havalimanı bitirilmezse hükümet gerekli adımları atacaktır. Sürecin 1-2 yıl daha uzatılması kabul edilemez gerekirse sözleşme feshedilebilir, el konulanabilir ” dedi.