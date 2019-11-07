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Genel Tarım Sigortası Fonu askı listelerine itiraz süresi uzatıldı

07 Kasım 2019 Perşembe 20:00
Genel Tarım Sigortası Fonu askı listelerine itiraz süresi uzatıldı

2018–2019 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilen beyanlara ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listelerine itiraz süresinin 14 Kasım Perşembe gününe kadar uzatıldığı bildirildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün son bulan itiraz süreleri; ürün ekim dönemi olduğundan, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatıldı. Buna göre 14 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar itiraz alınacak.

İtirazda bulunacak üreticilerin; ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtiliyor.

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı’nın www.tarim.gov.ct.tr internet sayfasından askı takibi kimlik bazında yapılabiliyor.

İtirazlar; kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’da alınacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde listedeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.

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