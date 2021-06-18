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Genel Tarım Sigortası Fonu Barınak Zararlarının Ödendiğini Açıkladı

Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, fırtınadan dolayı zarar gören barınaklar için 274 Milyon 352 bin 40 TL tazminat ödemesi yaptıklarını kaydetti.

18 Haziran 2021 Cuma 14:25
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Genel Tarım Sigortası Fonu Barınak Zararlarının Ödendiğini Açıkladı

Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, fırtınadan dolayı zarar gören barınaklar için 274 Milyon 352 bin 40 TL tazminat ödemesi yaptıklarını kaydetti. 

Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Tepebaşı, Bağlıköy, Aydınköy, Yedidalga, Güneşköy, Lefke, Topcuköy, Altınova, Avtepe, Yarköy, Kumyalı, Ziyamet, Gelincik, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, İnönü, Akdoğan, Türkmenköy, Tatlısu, Geçitkale, İskele, Yeni Boğaziçi ve Mormenekşe köylerinde fırtınadan dolayı meydana gelen barınak zararları tazminat bordrosunun hazırlandığı belirtildi. 

Barınakları zarar gören toplam 66 üreticiye 274 Milyon 352 Bin 40 TL tazminat ödendiğini dile getiren Kızılduman, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yattığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Genel Tarım Sigortası
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