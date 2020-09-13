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"GERGİNLİK POLİTİKASINA SON VERİLMELİDİR"

YDP: "Genel Başkanımız Sayın Zaroğlu’na bu muameleyi yapan bir kaç kişiyi hedef almış ve onları suçlamıştır."

13 Eylül 2020 Pazar 15:47
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"GERGİNLİK POLİTİKASINA SON VERİLMELİDİR"

YDP'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Ülkemizi kasıp kavuran pandemi sürecinden, Partimizin üst düzey yöneticilerinin de etkilendiği herkesin malumdur.

Hastalarımız arasında bulunan ve durumu ağırlaşan Genel Sekreterimiz Bertan Zaroğlu, Türkiye’deki ailesinin de girişimleri ile, Türkiye’ye aktarılmış olup tedavisine Türkiye’de devam edecektir.

Diğer arkadaşlarımızın durumu son derece iyi olup çok yakında evlerine gönderileceğini umut ediyoruz.

Sayın Zaroğlu’nun Burhan Nalbantoğlu’nda karşılaştığı nahoş muamele, ebetteki herkes gibi bizi de üzmüş ve sağlık sistemimizin sorunları bir kez daha kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Genel Başkanımızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, her zaman olduğu gibi birileri tarafından çarpıtılmış, sanki bütün sağlık çalışanlarına yönelik bir ifade imiş gibi sunulmuştur.

Oysa Genel Başkanımız Sayın Zaroğlu’na bu muameleyi yapan bir kaç kişiyi hedef almış ve onları suçlamıştır.

Ne Genel Başkanımız, ne de YDP, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını inkar edemez.  Parti olarak onları saygı ile selamlıyor ve haklı mücadelelerinde onları destekliyoruz.

 Ne var ki her sektör gibi sağlık sektörü içerisinde de kendini bilmeyen, ideolojik saplantıları olan insanların olduğunu biliyoruz. Bunları genelden ayrı tutup değerlendirme yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Her sıkıntılı dönemi olduğu gibi bu sıkıntılı dönemi de aşacağız. YDP MYK sı olarak herkese bu dönemde birlik ve beraberliğimizi bozacak tartışmalara girmemesini tavsiye ediyoruz.

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