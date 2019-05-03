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Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 26 Nisan – 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:08
Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi 26 Nisan – 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut (S:M), Erik, Sığır Besi ve Süt Yemleri ,Çilek, Kayısı, Şeftali, Nektarin ,Karpuz , Soya Fasulyesi Küsbesi ve Yeşil Cin Biber olmak üzere 39 numuneden 38’i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Svs Tic. Ltd e ait çilek, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Çilek, Salatalık, Taze Fasulye, Nane, Kabak ve Maydanoz olmak üzere 14 numuneden 13’ü temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kabak üretimi yapan Muhammed Coşkun’un ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Sığır Besi Yemi Temiz
2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Pink Lady Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
5 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Erik Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
18 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
19 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Limit Üstü
22 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

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27 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz
28 Orc Foods Ltd. İthal Erik Temiz
29 Orc Foods Ltd. İthal Şeftali Temiz
30 Orc Foods Ltd. İthal Nektarin Temiz
31 Orc Foods Ltd. İthal Domates Temiz
32 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
36 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
37 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Lale Süt Yemi Temiz
38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
39 Özçağ Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
40 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz
41 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz
42 Hüseyin Gazi Mağusa Enginar Temiz
43 Mehmet Gazi Mağusa Enginar Temiz
44 Muharrem İyican Mağusa Maydanoz Temiz
45 Muharrem İyican Mağusa Enginar Temiz
46 Muhammed Çoşkun Mağusa Kabak İMHA
47 Engin Hürsen Taşpınar Domates Temiz
48 Sabri Şençay Tatlısu Çilek Temiz
49 Mehmet Kavcı Tatlısu Domates Temiz
50 Fikri Terkan Alsancak Salatalık Temiz
51 Caner Safel Alsancak Taze Fasulye Temiz
52 Caner Safel Alsancak Nane Temiz
53 Sinem Kardana Karşıyaka Kabak Temiz

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Anahtar Kelimeler:
çilekLimitüstüHaberKıbrıs
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