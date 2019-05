Tarım Dairesi 26 Nisan – 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut (S:M), Erik, Sığır Besi ve Süt Yemleri ,Çilek, Kayısı, Şeftali, Nektarin ,Karpuz , Soya Fasulyesi Küsbesi ve Yeşil Cin Biber olmak üzere 39 numuneden 38’i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Svs Tic. Ltd e ait çilek, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Çilek, Salatalık, Taze Fasulye, Nane, Kabak ve Maydanoz olmak üzere 14 numuneden 13’ü temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kabak üretimi yapan Muhammed Coşkun’un ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Sığır Besi Yemi Temiz

2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Pink Lady Temiz

4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

5 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

16 Halil Kasap Paz. İthal Erik Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

18 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

19 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Limit Üstü

22 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz



27 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz28 Orc Foods Ltd. İthal Erik Temiz29 Orc Foods Ltd. İthal Şeftali Temiz30 Orc Foods Ltd. İthal Nektarin Temiz31 Orc Foods Ltd. İthal Domates Temiz32 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz36 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz37 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Lale Süt Yemi Temiz38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz39 Özçağ Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz40 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz41 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz42 Hüseyin Gazi Mağusa Enginar Temiz43 Mehmet Gazi Mağusa Enginar Temiz44 Muharrem İyican Mağusa Maydanoz Temiz45 Muharrem İyican Mağusa Enginar Temiz46 Muhammed Çoşkun Mağusa Kabak İMHA47 Engin Hürsen Taşpınar Domates Temiz48 Sabri Şençay Tatlısu Çilek Temiz49 Mehmet Kavcı Tatlısu Domates Temiz50 Fikri Terkan Alsancak Salatalık Temiz51 Caner Safel Alsancak Taze Fasulye Temiz52 Caner Safel Alsancak Nane Temiz53 Sinem Kardana Karşıyaka Kabak Temiz