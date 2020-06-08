Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

"Gıda güvenliğinin öneminin farkındayız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın gıda güvenliği konusunda ciddi adımlar attığını kaydederek, ilgili kesimleri de sorumlulukla hareket etmeye çağırdı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
547 Okunma
"Gıda güvenliğinin öneminin farkındayız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın gıda güvenliği konusunda ciddi adımlar attığını kaydederek, ilgili kesimleri de sorumlulukla hareket etmeye çağırdı. 

Tarım Bakanı Oğuz, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz, bakanlığın ve ilgili dairelerin gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanmasında, hayvan sağlığının korunmasında, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde, hayvan refahının sağlanmasında, gıdaların satış yerlerinin denetlenmesinde, çiftçi eğitimlerinde, sebze ve meyvelerdeki kalıntı analizlerinde, sertifikalı üretimde önemli görevler üstlendiğini belirtti. 

Covid-19 sürecinde denetimlere ve çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirten Oğuz, vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak,  gıda güvenliğinin öneminin farkında olduklarını, bu kapsamda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “Gıda güvenliği konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirirken, çok dikkatli davranıyor ve bu konuda en küçük hatayı kabul etmiyoruz. Bizler bu konuda ciddi adımlar atarken, gıda güvenliği ile ilgili tüm kesimleri sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzGıda Güvenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAR-İŞ eylemi
KAR-İŞ eylemi
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Nöbetçi Eczaneler / 8 Haziran 2020
Nöbetçi Eczaneler / 8 Haziran 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim