Gırgırlar karasularımızın dibini kazımaya devam ediyor

DENİZLERİMİZDE YASAK AVLANIYORLAR…

Yasak Orkinos avı yapan gırgır gemileri Karpaz sahillerinde bu sene de görüldü. Özellikle Orkinos balığı döneminde Türkiye'den her yıl adamıza gırgır tekneleri, denizin dibini tamamen kazıyıp süpürüyor. Neredeyse her gün bölgede yasak olarak avlanan tekneler, kimseye aldırmadan karasularımızda yasak olarak avlanmaya devam ediyor.

TAM ANLAMI İLE KATLİAM…

Gırgır gemileri nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan orkinos ve minerilerin bütün dünyada balık avı yasağı olduğu dönemde yumurtalı balıkları avlayarak tam anlamı ile katliam yapıyor. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türleri avlayan bu gemiler diğer sualtı canlılarına da büyük zarar veriyor.

DEVLET ÖNLEM ALMALI…

Önlem alınmadığı takdirde denizlerimizin popülasyonunda ciddi oranda azalma olacağını ve bazı türlerin yok olacağını öngören uzmanlar, devletin bu konuda hemen harekete geçmesi gerektiği ve Gırgır teknelerine bir an önce engel olunması yönünde hemfikir.

HAYVANCILIK DAİRESİ AÇIKLAMA YAPTI…

Hayvancılık Dairesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşımayan hiçbir gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları dâhilinde avcılık faaliyetinde bulunulması suçtur” dedi.

BÖLGE HALKI EYLEM HAZIRLIĞINDA…

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre denizlerimizdeki canlıların üremesine engel olan ve yasak avlanan gırgır gemilerinin bölgeden ayrılması için devlet tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı takdirde, bölge halkı eylem yapacak ve yaşanan katliamı protesto edecek.