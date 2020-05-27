Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Gırgırlar karasularımızın dibini kazımaya devam ediyor

Denize ve deniz canlılarına verdikleri zarar nedeni ile KKTC sınırları içerisinde avlanması yasak olan Gırgır gemileri Karpaz sahilinde görülmeye devam ediyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:34
424 Okunma
Gırgırlar karasularımızın dibini kazımaya devam ediyor

DENİZLERİMİZDE YASAK AVLANIYORLAR…

Yasak Orkinos avı yapan gırgır gemileri Karpaz sahillerinde bu sene de görüldü. Özellikle Orkinos balığı döneminde Türkiye'den her yıl adamıza gırgır tekneleri, denizin dibini tamamen kazıyıp süpürüyor. Neredeyse her gün bölgede yasak olarak avlanan tekneler, kimseye aldırmadan karasularımızda yasak olarak avlanmaya devam ediyor.

TAM ANLAMI İLE KATLİAM…

Gırgır gemileri nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan orkinos ve minerilerin bütün dünyada balık avı yasağı olduğu dönemde yumurtalı balıkları avlayarak tam anlamı ile katliam yapıyor. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türleri avlayan bu gemiler diğer sualtı canlılarına da büyük zarar veriyor.

DEVLET ÖNLEM ALMALI…

Önlem alınmadığı takdirde denizlerimizin popülasyonunda ciddi oranda azalma olacağını ve bazı türlerin yok olacağını öngören uzmanlar, devletin bu konuda hemen harekete geçmesi gerektiği ve Gırgır teknelerine bir an önce engel olunması yönünde hemfikir.

HAYVANCILIK DAİRESİ AÇIKLAMA YAPTI…

Hayvancılık Dairesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşımayan hiçbir gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları dâhilinde avcılık faaliyetinde bulunulması suçtur” dedi.

BÖLGE HALKI EYLEM HAZIRLIĞINDA…

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre denizlerimizdeki canlıların üremesine engel olan ve yasak avlanan gırgır gemilerinin bölgeden ayrılması için devlet tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı takdirde, bölge halkı eylem yapacak ve yaşanan katliamı protesto edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu Girne Kaymakamı Güneş'i ziyaret etti
Ataoğlu Girne Kaymakamı Güneş'i ziyaret etti
Eski milletvekili koreli hayatını kaybetti
Eski milletvekili koreli hayatını kaybetti
Ani ölüm
Ani ölüm
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim