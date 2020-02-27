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Girişimcilik ve İnovasyon Derneği'nin İlk Etkinliği Yapay Zekâ ve İnovasyon Konferansına Yoğun İlgi Oldu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal Girişimcilik ve İnovasyon Derneği daveti ile “Yapay Zekâ, Girişimcilik ve İnovasyon” konulu bir konferans verdi.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:30
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Girişimcilik ve İnovasyon Derneği'nin İlk Etkinliği Yapay Zekâ ve İnovasyon Konferansına Yoğun İlgi Oldu

Eş Başkanlar Dr. Ziya Öztürkler ile  Cemre Akar’ın öncülüğünde 2019 yılında kurulan Girişimcilik ve İnovasyon Derneği halka açık ilk etkinliğini 25 Şubat Salı akşamı gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal “Yapay Zekâ, Girişimcilik ve İnovasyon: Geleceğin Girişimcileri İçin Yapay Zekâ Notları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. İlgiyle dinlenen konuşmaya yaklaşık 240 dinleyici katıldı. Farklı kamu kurumlarının personeli ve yöneticileri ile üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.
“Araştıran, üreten ve öğrenmek isteyen bir toplumsal bütünlük yaratmak” misyonuyla çalışmalarına başlayan Girişimcilik ve İnovasyon Derneğinin halka açık düzenlenecek konuşmalarının ilkinde odak geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan yapay zekâ oldu. Türkiye’nin ilk yapay zekâ araştırmacılarından olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, konuşmasında, geleceğin ekonomisinde güçlü olmanın ancak inovasyon kültürünü benimsemiş bir girişimcilikle mümkün olduğuna dikkat çekti ve yapay zekânın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sayısız inovasyonun tetikleyicisi olacağını ifade etti.


“15 sene sonra nasıl bir Kuzey Kıbrıs hayal ediyorsak, bu hayali inşa etmenin günü bugün!”


Katılımcıların büyük dikkatle izlediği konuşmasında Prof. Dr. Baykal, kısa sürede hayatımıza giren yapay zekâ temelli teknolojilerden örnekler verdi ve yeni inovasyonun mimarları olabilmek için geleceği bugünden hayal etmenin önemine dikkat çekti. Şu an kullandığımız pek çok teknolojinin 15 sene önce kurulmuş iddialı hayallerle başladığını hatırlatan Rektör, dinleyicilere “15 sene sonra nasıl bir Kuzey Kıbrıs hayal ediyoruz? Bu hayali inşa etmeye başlamamız gereken gün, bugün!” diye seslendi.
Yapay zekâ temelli inovasyonların hayata geçmesinde akademi ile girişimcilerin ortaklığının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Baykal, hayata geçen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (ODTÜ KALTEV) Teknokenti ile bu ortaklığı yaratmak için ODTÜ’nün elini taşın altına koyduğunu ve tüm girişimcileri ODTÜ KALTEV’e beklediklerini dile getirdi.
Etkinliğin sonunda söz alan eşbaşkan Dr. Ziya Öztürkler konuşması için Prof. Dr. Nazife Baykal’a teşekkür etti ve ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Girişimcilik ve İnovasyon Derneğinin açık katılımlı toplantıları devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik Ve İnovasyon DerneğiYapay Zekâ Ve İnovasyonODTÜ Kuzey KıbrısNazife Baykal
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