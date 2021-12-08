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Girne Akçiçek Hastane’sinde İki Saatlik Uyarı Eylemi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), 5 Aralık günü Girne Akçiçek Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının darp edilmesiyle sonuçlanan olaydan dolayı Girne Akçiçek Hastanesi’nde örgütlü bulunduğu tüm birimlerde iki saatlik uyarı eylemi yaptı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:26
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Girne Akçiçek Hastane’sinde İki Saatlik Uyarı Eylemi
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KTHES tarafından başlatılan ve daha sonra Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (TIP-İŞ) da katıldığı eyleme, Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Tabipler Birliği destek verdi.

Acil durum gerektiren vakalar dışında 10.00-12.00 saatleri arasında iş bırakılarak yapılan eylemde, eylemciler “Sağlıkta şiddete karşı yasa çıkarılmalıdır”, “Şiddet çözüm değil sorundur”, “Sağlık çalışanlarına şiddete hayır”, “Çektiğimiz dert çok anlayan yok” yazan pankartlar açarak yürüyüş yaptı, ardından hastane önünde toplandı.

TAŞCIOĞLU: “HASTANELERDE KOLLUK KUVVETLERİ OLMALI”

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı temsilcisi veya hükümetten hiç kimsenin konuyla ilgilenip, darp edilen kişiler dair bilgi almadığını öne sürdü.

Bu olayın sağlık çalışanlarının maruz kaldığı ilk darp olayı olmadığını, son da olmayacağına dikkat çeken Taşçıoğlu, kolluk kuvvetlerinin hastanede olması gerektiğini ve sağlık çalışanlarına şiddette cezai yaptırımları artıracak yasal düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Taşçıoğlu, “Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın tek gündemi seçimdir. Başka hiçbir konuyla ilgilenmemektedirler. Bu olayı burada bırakacak değiliz. Hükümet edenler, gerekli yasal tedbirleri alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZGÖÇMEN: “KATI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI”

KTHES Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özgöçmen de konuşmasında, ülkede son zamanlarda şiddetin hiç olmadığı kadar yerleşmiş olduğuna dikkat çekerek, sağlık çalışanları olarak şiddeti asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve hükümet edenler, ılımlı değil katı kurallar çerçevesinde yasal düzenlemelerle birlikte bu konuyu ele almalıdır. Bu ülkede sağlık alanında şiddete son verilebilmesi adına gerekli cezai uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullanan Özgöçmen, özellikle eğlence mekanlarının fazla olduğu Girne bölgesindeki polis sayısının az olduğunu söyledi ve benzeri olayların yaşanmaması için Girne’deki polis teşkilatının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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