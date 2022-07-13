Girne-Alsancak yol ihalesine, neden teklif verilmedi?

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın 'Alsancak-Girne yolu için çıkılan ihaleye teklif gelmediğini' açıklamasının ardından gözler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteaahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'e çevrildi.

Gündem Kıbrıs'ın ulaştığı Cafer Gürcafer'e 'ihaleye neden teklif verilmediği' soruldu.

Gürcafer, ihaleye geçmiş tarihlerde çıkıldığını belirterek, çıkılan ihalenin içerisinde Başbakan'ın açıkladığı fiyat farkından dolayı mağduriyetlerin giderilmesi kararının olmadığını, bu nedenden dolayı ihaleye teklif vermediklerini anlattı.

Gürcafer, yeniden ihaleye çıkılacağını ve yeni ihalede bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik maddelerin de ihale içerisinde olacağını belirterek, yeni çıkılacak ihaleye teklif vereceklerini kaydetti.

