Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Basketbolda All-Star şöleni başladı!
Basketbolda All-Star şöleni başladı!
Mezar taşındaki uyarı yıllar sonra anlaşıldı
Mezar taşındaki uyarı yıllar sonra...
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü: Yağmur yağdı asfalta çıktı
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü:...
Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor
Musk,1 milyon insanı Mars’a gönderecek
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...

Girne- Alsancak yolunda feci kaza

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:31
Girne- Alsancak yolunda feci kaza

Akşam saat 00:40 sıralarında Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine doğru seyreden Ersin KARADURAK (E-28) yönetimindeki JT 029 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce tarafına kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu o esnada batı istikametine doğru seyreden ve tarafına yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru dönüşe geçen Muhammed Safa TAŞKIN (E-24) yönetimindeki JM 760 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin KARADURAK ve JM 760 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Vedat Han DEVELİ (E-22) ve Mehmet SARISAKAL (E-28) Lefkoşa Devlet hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar.

Mehmet SARISAKAL beyin kanaması şüphesi ile genel yoğun bakım servisine kaldırılarak müşahede altına alındı. Polisin olayla ilguli soruşturması devam etmektedir.

(BRT/PGM)

Anahtar Kelimeler:
KazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı
Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı
Mete Adanır bugün anılıyor
Mete Adanır bugün anılıyor
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim