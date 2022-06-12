Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için ihale açıldı

Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Şartnameye göre yaklaşık 26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan firmanın projeyi 180 iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü tamamlanamayan yolun, yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihale ile birlikte tüm altyapısı ile birlikte tamamlanarak daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.

Arıklı, “Girne’nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır yolun tamamlanamaması nedeniyle zaman kaybediyor, fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir nebze olsun giderilecek. Bölgeye ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Bakan Arıklı, bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu, bu konuda Karayolları Dairesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini ifade etti.

Girne Alsancak Bölünmüş Anayolu II. Etap yol yapım işinde, Hasan Uzun Petrol önündeki dönel kavşaktan Yeşiltepe Benzin istasyonu arasındaki kesiminde eksik kalan işlerin tamamlanması ve Yeşiltepe Benzin istasyonu ile Yeşiltepe kavşağı arasındaki kesimin bölünmüş yola çıkarılması sağlanacak.

Altyapı işleri, temel işleri, asfalt işleri, sanat yapıları, trafik güvenliği işleri ve aydınlatma altyapı işlerinin yanı sıra su ishale ve telekomünikasyon altyapı işlerini de içeren ihaleye, İnşaat Encümenine Teknik işlerde kayıtlı I. Sınıf Teknik karnesi almış Müteahhitler, bireysel, iş ortaklığı konsorsiyum oluşturarak katılabilecek.