GİRNE ANTİK LİMAN İÇİN RÖLÖVE, RESTORASYON VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Girne Belediyesi ile Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi, Ve Planlama İnşaat Dairesi İşbirliğiyle Girne Antik Liman’da, Limana Silueti Olan Tüm Binalara Rölöve, Restorasyon Ve Rehabilitasyon Çalışmaları Başladı.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne Antik Liman’da başlanan çalışmaların yer fizyolojisinin anlaşılabilmesi için, 5 yerden yapılacak olan arkeolojik deney kazılarının sonuçlarına göre gerekli çalışmalara başlanacağı bildirilirken, Girne Belediyesi’ne bağlı Kent Estetiği Bölümü de mimari projelerin yapımında büyük rol alacağı kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İnsanlar, yapılarda olduğu kadar yarattıkları çevrelerde de estetik nitelik aramışlar ve bu kaygı ile çevrelerini düzene sokma arayışında olmuşlardır.” dedi. Güngördü, Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Planlama İnşaat Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirecekleri projenin halka kazandırılan bir zenginlik olacağını ifade etti. Yapıların bozulmadan günümüze taşımanın gerekliliği olan restorasyonun, uzun çalışmalar sonucunda gerçekleştirileceğini işaret ederek, yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edilen Antik Liman’ın aslına uygun olarak restore edilmesinin büyük önemi olduğunu belirterek, bu bağlamda tüm imkanlarla çalıştıklarını dile getirdi.

Güngördü, bu bölgedeki işyeri ve işletme sahiplerinden de olumlu anlayış gördüklerini ve bununda kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.