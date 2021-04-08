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Girne Belediyesi Araç Filosunu Genişletmeye Devam Ediyor

Girne Belediyesi, “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” kapsamında araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 11:10
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Girne Belediyesi Araç Filosunu Genişletmeye Devam Ediyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Transfer İstasyonu Ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi”nde kullanılmak üzere “Avrupa Birliği Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ekskavatör ve polip tutucu alındı. 
Söz konusu ekskavatörün Girne Belediyesi idaresinde olup talep edilmesi halinde Lapta, Alsancak ve Çatalköy belediyelerinin de ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceği belirtilen açıklamada, arazideki mevcut atıkların temizliği ve Güngör’deki Düzenli Katı Atık Depolama Alanına gönderilecek araçlara atık yüklemesinin gerçekleştirilmesinde kullanılmaya başlandığı belirtildi. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim hizmetleri projesiyle atık toplama hizmetlerinin verimliliğinin arttırılacağına işaret etti. 
Güngördü, proje sayesinde Kuzey Sahil Şeridinde iyileşme olacağını, toplumda çevre bilinci oluşturulmasını, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık bertarafı konularında da toplumun her kesiminin farkındalığının artırılacağını hedeflediklerini belirtti. 
Ekim 2021 tarihinde sonlanacak olan bu projenin sürdürülebilir ve devamlılığını hedeflediklerini, bunu yaparken Avrupa Birliği Toplum Kalkınması Programı hibe çağrılarını dikkatle takip edip başvurularını devam ettireceklerini ifade eden Güngördü, Avrupa Birliği program yöneticilerine, AB Hibe Destek Ekibi’ne ve Girne Belediyesi proje ekibine yapılan çalışmalarda gösterdikleri işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Açıklamada, Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Hizmetleri Projesi, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV.  Hibe Programı kapsamında finanse edilirken, Girne Belediyesi, Alsancak Belediyesi ve Lapta Belediyesi tarafından yürütüldüğü belirtildi. 
 

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