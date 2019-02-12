Girne Belediyesi yarıyıl şenliği'nde masal atölyesi düzenlendi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamında, bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi düzenlendi.
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında, bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi düzenlendi.
Yarıyıl Şenliği 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi ile sona erecek.