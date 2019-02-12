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Girne Belediyesi yarıyıl şenliği'nde masal atölyesi düzenlendi

12 Şubat 2019 Salı 17:51
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği'nde masal atölyesi düzenlendi

 Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamında, bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi düzenlendi.
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında, bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi düzenlendi.

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Etkinlik, eğitimci ve yazar Ayşe Tural’ın çocuklara masallar anlatması ve kendi yazdığı şiirlerini okumasıyla başladı. Daha sonra çocuklar, “Kalbindeki Cevap” ve “Kalbindeki Cesaret” isimli çocuk kitapları yazarı Canev Tatar ile bir araya geldi. Genç yazar çocuklara, sevginin önemi, hayal kurmaları ve hayalleri için adım atmaları gibi konularda mesajlar verdi. Canev Tatar, etkinliğin sonunda, Girne Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan “Kalbindeki Cesaret” kitabını imzaladı. 
Yarıyıl Şenliği 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
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