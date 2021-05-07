Girne'de 448 kg kaçak et ele geçirildi!

Girne'de yapılan operasyon ile 448 kg kaçak et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.30 sıralarında, Girne'de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 42 yaşındaki M.A.E. ve 39 yaşındaki B.M.'nin tasarrufunda GKRY bölgesinden alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor...