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Girne'de hırsızlık!

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:38
Girne'de hırsızlık!

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Girne'de Ay Sokak üzerinde bulunan dairedeki kiracılar ev sahibine ait eşyaları çalmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kiracılar T.K (K-25) ve H.G.K. (K-29), evdeki 1 adet iki kişilik koltuk, 1 yemek sandalyesi, 3 adet kalın perde, 3 adet tül perde, 1 telefon masası, 12 kişilik çatal-yemek seti,1 adet şilte, 4 yastık, 3 yastık yüzü, 12 adet tek kişilik çarşaf, 2 kişilik yorgan, bir adet komodin ve bir adet elektrik süpürgesini çaldı.

Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
GirneHırsızlık
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