Girne'de kaçak operasyonu 8 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber) - Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen kaçak zanlılar Yasir Hussain (E-29), Amir Kossain (E-33), Nazakat Ali (E-24), Naqash Ahmed (E-28), İftikhar Ashraf (E-22), Mohammad Ebrahım (E-29), Arshad Ali (E-48) ve Ehsan Raza (E-28) tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Yanaroğlu, 19.04.2019 tarihinde aldıkları bir ihbar üzerine Girne’de iki farklı ikametgaha baskın düzenlediklerini belirtti. Yanaroğlu, yapılan kontrol neticesinde zanlı Yasir Hussain’in 16.10.2018; zanlı Amir Kossain’in 28.03.2018; zanlı Nazakat Ali’nin 27.03.2017; zanlı Naqash Ahmed’in 13.12.2017; zanlı İftikhar Ashraf’ın 17.03.2017; zanlı Mohammad Ebrahim’in 11.04.2017 ve zanlı Arshad Ali ile zanlı Ehsan Raza’nın 15.12.2014 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulunduklarını söyledi. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını belirterek, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli olan yazışmaların henüz tamamlanamadığını mahkemeye aktardı. Yanaroğlu, zanlıların ihraç kararları çıkana kadar ilk nazarda 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlılar ise çalışma izinlerinin yenilenmediğinden dolayı kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlıların değişik tarihlerden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarına dikkat çekerek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarına emir verdi.