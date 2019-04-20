Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Girne'de kaçak operasyonu 8 kişi tutuklandı

Operasyonda tespit edilen kaçak zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:29
Girne'de kaçak operasyonu 8 kişi tutuklandı
banner44

(Kamalı Haber) - Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen kaçak zanlılar Yasir Hussain (E-29), Amir Kossain (E-33), Nazakat Ali (E-24), Naqash Ahmed (E-28), İftikhar Ashraf (E-22), Mohammad Ebrahım (E-29), Arshad Ali (E-48) ve Ehsan Raza (E-28) tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Yanaroğlu, 19.04.2019 tarihinde aldıkları bir ihbar üzerine Girne’de iki farklı ikametgaha baskın düzenlediklerini belirtti. Yanaroğlu, yapılan kontrol neticesinde zanlı Yasir Hussain’in 16.10.2018; zanlı Amir Kossain’in 28.03.2018; zanlı Nazakat Ali’nin 27.03.2017; zanlı Naqash Ahmed’in 13.12.2017; zanlı İftikhar Ashraf’ın 17.03.2017; zanlı Mohammad Ebrahim’in 11.04.2017 ve zanlı Arshad Ali ile zanlı Ehsan Raza’nın 15.12.2014 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulunduklarını söyledi. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını belirterek, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli olan yazışmaların henüz tamamlanamadığını mahkemeye aktardı. Yanaroğlu, zanlıların ihraç kararları çıkana kadar ilk nazarda 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

banner41

Mahkemeden söz hakkı alan zanlılar ise çalışma izinlerinin yenilenmediğinden dolayı kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlıların değişik tarihlerden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarına dikkat çekerek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GirneKaçak OperasyonuTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de denetim yapıldı
Girne’de denetim yapıldı
KKTC Haber Kameramanları Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
KKTC Haber Kameramanları Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
YDP’de katılım şöleni
YDP’de katılım şöleni

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim