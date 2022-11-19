Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Girne'de kokain!

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 09:57
228 Okunma
Girne'de kokain!



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.11.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Halka Operasyonu); M.Ş.O.(E-27) ve H.C.O.(E-20)’nun kullanımlarında bulunan araçta ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 91 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, yeşil reçeteye tabi 21 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 5,245 Euro ve 1,020 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Tavuklar, altın yumurtlayan tavuk oldu"
Özersay: "Tavuklar, altın yumurtlayan tavuk oldu"
Hellim satışlarının 1 milyar dolara ulaşacağı beklentisi
Hellim satışlarının 1 milyar dolara ulaşacağı beklentisi
Türkiye’den gelen tarım uzmanları Bakan Oğuz’u ziyaret etti
Türkiye’den gelen tarım uzmanları Bakan Oğuz’u ziyaret etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim