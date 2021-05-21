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Girne'de sabah saatlerinde feci kaza!

Girne'de bu sabaha yakın yaşanan trafik kazasında alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı...

21 Mayıs 2021 Cuma 08:52
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Girne'de sabah saatlerinde feci kaza!

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre bugün saat 02:45 sıralarında,  Girne’de Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Stanley Dennıs OKELIE(E-25), 230 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SR 830 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrularak yoluna devam eden araç Liman Çemberine çarptıktan sonra çember içerisinde bulunan trafik levhaları ve demir çapa süsüne çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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