Girne'de yasa dışı kumar ve bahis operasyonu: 1 tutuklu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, Girne’de, Mehmet Kanbur Sokak üzerinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet call center sabit telefonu, 1 adet hard disk ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındı. Mesele ile ilgili olarak B.Ö.(E- 41) tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.