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Girne'de yeni yıl Ertan Derya konseriyle karşılanacak

Girne Belediyesi, yılbaşında da vatandaşa hizmet verebilmek için gerekli tedbirleri aldığını ve yeni yıl kutlamaları için özel bir etkinlik programı hazırladığını açıkladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 16:59
Girne'de yeni yıl Ertan Derya konseriyle karşılanacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda yarın akşam saat 22.30'da Ertan Derya konser verecek.

Bu yıl havai fişek gösterisinin yapılmayacağı etkinlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yeni yıl kutlama konuşması yapacak.

YENİ YIL TEDBİRLERİ

Girne Belediyesi, çarşı merkezi ve kordonboyu bölgeleriyle otellerin çöplerini yeni yılın birinci günü de toplayacağını ve rutin programa uygun olarak temizlik hizmetleri vereceğini açıkladı. İçme suyu dağıtımında ise belirlenen programın aksamaması için gerekli önlemlerin alındığı ve meydana gelebilecek arızalar için ekipler oluşturulduğu belirtildi.

Yılbaşı süresince acil durumlarda Girne Belediyesi'ne şu telefon numaralarından ulaşılabilecek:
Bayındırlık imar 0548 881 21 14; temizlik işleri 0533 860 59 73 /0533 825 01 04; su işleri 0542 882 11 18/ 0548 838 88 10; kanalizasyon işleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17; cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20; zabıta (kolluk) hizmetleri 0548 882 21 20/ 0548 888 21 18; sağlık işleri 0533 870 20 14 ve acil durumlarda Girne Belediyesi sınırları içinde ALO 185.

Girne Belediyesi Baldöken Oto Parkı ve Ön Ödemeli Su Veznesi ise 31 Aralık Salı günü saat 12.00'de kapanacak ve 2 Ocak Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek. Girne Açık Pazar, bu yıl 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle kurulamayacak.

Anahtar Kelimeler:
GirneErtan Derya
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