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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Birinci’den açıklama

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, geçtiğimiz gün hastaneye başvuran bir hasta ile ilgili birkaç gazetede çıkan bir haber üzerine yazılı açıklama yaptı.

30 Aralık 2018 Pazar 17:57
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Birinci’den açıklama

Sözkonusu hastanın, 27 Aralık tarihinde acil servise müracaat ettiğini, daha sonra hastanın şikayetleri geçmeyince aile tarafından dahiliye doktoru telefonda aranarak, ayni gün Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi’ne alındığını, önce dahiliye uzmanı ardından kardiyoloji uzmanı tarafından görüldüğünü ifade eden Dr. Birinci, kardiyoloji uzmanının Koroner Kalp Hastalığı düşünmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için hastanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım Bölümü’ne sevkini planladığını, ancak hastanın ailesinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tercih etmesi nedeniyle oraya sevk edildiğini anlattı.
 

“Sevindirici olan, hastanemiz doktorları tarafından teşhisin konması ve hastanın sağ salim sevkinin yapılmasıdır” diyen Dr. Birinci, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nin tüm doktor, hemşire, yardımcı personeli ile; artan nüfus ve ihtiyaca, eksik kadrolar ve altyapıyla gerekli hizmeti verebilmek için "canla başla" çalışmakta olduğunu vurguladı. Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci açıklamasına şöyle devam etti:


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“Son zamanlarda belli branşlarda kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve diğer alanlarda takviyeler yapılmıştır, ama bir an önce 112 Hızır Acil’i yeniden planlamalıyız. Bu konuda ve hastane acil servisinin her yönüyle güçlendirilmesi için de çalışma başlatıldı, ama yine her gün yüzlerce insana hizmet verilmektedir. Hemen hemen her gün gelen kalp hastalarına teşhis konan kalp krizlerine ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra dahiliye veya kardiyoloji doktorunun eşliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi’ne aktarılarak acil anjiyoları sağlanmaktadır ve yüzlerce can kurtarılmaktadır. Tabii diğer branşlarımız da canla başla çalışıyor, cerrahi, kadın doğum, KBB, göz, cildiye ve diğerleri.

Amacımız; tüm birimlerimizi daha da güçlendirerek, daha iyi bir hizmet verebilmektir. Bu konuda da her gün Sağlık Bakanı Filiz Besim ile temastayız. Daha da iyi olmaya çalışacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Girne Dr. Akçiçek Devlet HastanesiDr. Ceyhun Birinci
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