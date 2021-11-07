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Girne Marina’da düzenlenen balıkçılık turnuvası sona erdi

Girne Marina balık turnuvası bugün gerçekleşti

07 Kasım 2021 Pazar 17:55
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Girne Marina’da düzenlenen balıkçılık turnuvası sona erdi
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Girne Marina balık turnuvası bugün gerçekleşti. Düzenlenen balık turnuvasında 48 katılımcı ve 11 motoryat turnuvaya katıldı.

Etkinlik bugün saat 06.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşti.

“En büyük balık kategorisinde” M/Y Ediz Enes teknesi şampiyon olurken, “en çok kilo bazında balık yakalayan kategorisinde” M/Y Korcan teknesi şampiyon oldu. “En iyi mücadele eden tekne kategorisinde” M/Y Rota teknesinde kaptan Suna Selvi günün birincisiydi.

Organizasyon ödül töreni, rakı, balık ve meze partisi ile sonlandı.

Son Güncelleme: 07.11.2021 19:20
Anahtar Kelimeler:
GirneKyrenia MarinaGirne Marina
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