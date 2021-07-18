Girne-Mersin seferini yapan gemi arızalandı, yolcular limanda kaldı!

Filo Denizcilik'e ait Mersin-Girne arası yolcu taşımacılığı yapan Beşparmak isimli geminin motorlarında meydana gelen arıza gemi seferlerinin aksamasına neden oldu. Gemi Mersin'de kaldı, arıza nedeni ile yapacağı Girne seferini gerçekleştiremedi.

2 gemi seferinde yaşanan aksaklık nedeni ile Mersine gidecek olan yaklaşık bin yolcu mağduriyet yaşadı.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE GELECEK YOLCULAR DA MAĞDUR OLDU

Bayram nedeni ile gidecek olan yolcular Girne Turizm Limanı'nda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, yetkililer, seferlerdeki aksamaların giderilmesi ve mağduriyetin ortadan kalkması için dün akşam saatlerinden bu yana çalışma yürütüyor.

470 yolcu taşıma kapasiteli olduğu öğrenilen Beşparmak gemisi ile Mersin'den ülkeye gelecek olan yolcuların da aynı şekilde Türkiye' de mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

Arıza nedeni ile seferlerde yaşanan aksamanın bir süre daha devam edeceği edinilen bilger arasında.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n385928-girnemersin-seferini-yapan-gemi-arizalandi-yolcular-limanda-kaldi