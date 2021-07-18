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Girne-Mersin seferini yapan gemi arızalandı, yolcular limanda kaldı!

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Filo Denizcilik'e ait Beşparmak gemisinin motorlarında arıza meydana geldi, 2 sefer aksadı, Mersin'e gidecek olan yaklaşık bin yolcu Girne Limanı'nda kaldı.

18 Temmuz 2021 Pazar 10:24
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Girne-Mersin seferini yapan gemi arızalandı, yolcular limanda kaldı!

Filo Denizcilik'e ait Mersin-Girne arası yolcu taşımacılığı yapan Beşparmak isimli geminin motorlarında meydana gelen arıza gemi seferlerinin aksamasına neden oldu. Gemi Mersin'de kaldı, arıza nedeni ile yapacağı Girne seferini gerçekleştiremedi.

2 gemi seferinde yaşanan aksaklık nedeni ile Mersine gidecek olan yaklaşık bin yolcu mağduriyet yaşadı.  

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Bayram nedeni ile gidecek olan yolcular Girne Turizm Limanı'nda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, yetkililer, seferlerdeki aksamaların giderilmesi ve mağduriyetin ortadan kalkması için dün akşam saatlerinden bu yana çalışma yürütüyor.

470 yolcu taşıma kapasiteli olduğu öğrenilen Beşparmak gemisi ile Mersin'den ülkeye gelecek olan yolcuların da aynı şekilde Türkiye' de mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

Arıza nedeni ile seferlerde yaşanan aksamanın bir süre daha devam edeceği edinilen bilger arasında.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n385928-girnemersin-seferini-yapan-gemi-arizalandi-yolcular-limanda-kaldi

Anahtar Kelimeler:
Filo Denizcilik
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