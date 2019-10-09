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Girne Özgürada Lions Kulübü ‘Sakokta İyilik Var’ festivali düzenliyor

Girne Özgürada Lions Kulübü, Vakıflar İdaresi sponsorluğunda Lefkoşa Surlariçi’nde “Sokakta İyilik Var Festivali” düzenliyor. Festival, 12 Ekim Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirlecek.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:47
Girne Özgürada Lions Kulübü ‘Sakokta İyilik Var’ festivali düzenliyor

Girne Özgürada Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Hande Kayasal Çelikden’in  yaptığı açıklamaya göre, festivalde standlar yer alacak, müzik ve eğlence düzenlenecek.

Çelikden, amaçlarının; farkındalığı arttırmak olduğunu ifade ederek, Vakıflar İdaresine desteklerinden ötürü teşekkür etti, “çocuk çağı kanseri” ile ilgili farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ekim ayının  aynı zamanda “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olduğuna dikkat çeken Çelikden , standlarda; sağlıklı yeme – içme, Kıbrıs kültürü ve bir çok kesimden herkesin faydasına bir planlama yaptıklarını anlattı.

Standlardan toplanacak olan gelirin Kanser hastalarına ve engellilere bağışlanacağını ifade eden Çelikden, özellikle Surlariçi bölgesindeki esnafın da kendilerine çok destek olduğunun altını çizdi.

Çelikden ayrıca, Girne Özgürada Lions Kulübü olarak  bu farkındalığı yaratan olmanın ve Surlariçi bölgesinde halk ile buluşmanın en önemli ayrıntı olduğunu vurgulayarak, destek için herkesi Surlariçi bölgesine davet ettiklerini söyledi.

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