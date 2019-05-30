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Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran'da yapılacak

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:55
Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran'da yapılacak
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Girne Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 10 Haziran Pazartesi günü saat 09.00’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Türkiye’de lise öğrenimini görmüş olan KKTC vatandaşları ile KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda kesintisiz 4 yıl süreyle eğitim gören TC vatandaşları “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı^’na” başvuru yapabilecek.

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Sınava katılacak öğrencilerin en geç 9 Haziran’a kadar Girne Üniversitesi’nde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. 

SINAV İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf  ile kktcsinav.kyrenia.edu.tr adresi üzerinden online başvuru formunu dolduran adaylar sınava katılmaya hak kazanacak. 

Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 14 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi %75’e varan burs imkanları sunuyor.  

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Girne Üniversitesi
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