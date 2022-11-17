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Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!

Girne ve Gazimağusa'da bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

17 Kasım 2022 Perşembe 09:07
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Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!



Girne’de bazı bölgelere bugün 09:00 ile 14:00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik verilemeyecek bölgeler:”Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Elexus Hotel,Beşparmak Köy Yolu, Beşparmak Köyü, Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi,Tarsan Çiftliği ve Civarı, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe,Levent Taşocakları, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları” . 

Gazimağusa bölgesinde  2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi’ne kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler bölgesi.”

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