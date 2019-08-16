Girne ve Gazimağusa’da darp!

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre dün saat 10:30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde S.G.(E-37) ve K.A.(E-26) aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri sırada K.A. burnuna aldığı darbe sonucu burnu kırıldı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan bu sabaha yakın saat 01.40 sıralarında Gazimağusa’da, Deniz Piyale Caddesi üzerinde S. K.(E-19) ve S.C.(E-19) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada aralarında çıkan tartışma sonucunda Mehmet Altıntaş’ın vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup adı edileni darp ettikleri sırada burnu ve diş kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.