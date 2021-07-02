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Girne’de Güvenli Hayat İçin Güvenli Gıda Kontrolleri Sürüyor

Girne Belediyesi tarafından yapılan resmi kontrollerde, 08 Haziran - 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Toplamda 204 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi Önlemleriyle ilgili denetlenirken genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen 2 işletme faaliyeti durdurularak mühürlendi.

02 Temmuz 2021 Cuma 10:59
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Girne’de Güvenli Hayat İçin Güvenli Gıda Kontrolleri Sürüyor

Girne Belediyesi, halkın kullanımına açık yeme içme yerlerinde rutin olarak yaptığı hijyen kontrollerinde sağlık koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle 2 işyerinin faaliyetlerini durdurarak mühürledi.

Faaliyet koşullarında bina ile ilgili teknik eksiklikleri bulunan Mami Malti Market ile mutfak tasarım koşullarında uygunsuzluk tespit edilen Zeytin Köy Meyhanesinin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir.

Teknik eksiklerini gideren Mami Malti marketin faaliyetine izin verilirken, Zeytin Köy Meyhanesinin tadilat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 08 Haziran - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 204 işyerinin denetlendiği aktarıldı.

Cezai yaptırımlar Uygulandı

Yiyecek-içecek ve eğlence mekanlarının baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken, genel işyeri kontrolleri kapsamında 44 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 6 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, 1 iş yeri yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle, 4 işyerine de gerekli Covid önlemlerini almadığı gerekçesiyle para cezası verildi, 2 markette de uygun koşullarda olmayan çeşitli gıda ürünlerine el konuldu.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
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