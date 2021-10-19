Girne’de Hijyen Koşullardan Taviz Verilmiyor

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 pandemi önlemlerini de denetlemeye devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte nüfusun arttığı Girne’de rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin hijyen kontrolleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan hijyen kontrollerinde, koşulları yetersiz bulunan ve sağlık karnesiz personel çalıştıran Little Pub Bar ve Junior Baragadi Bar işletmeleri ile mutfak hijyeni yetersiz bulunan CMR Çiğ Köfte Cafe Restaurant işletmesinin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir. Bunların yanında, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştıran La Femme Berber ile Ustalık belgesi bulunmayan Nazlı Kızı Güzellik Salonu işletmelerinin faaliyeti durdurulmuş ve mühürlenmiştir. Mühürleme işlemlerinin ardından müteakip hafta içerisinde teknik eksiklerini gideren tüm işyerlerinin faaliyetlerine izin verilmiştir.

Cezai yaptırımlar

Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında mühürlenen toplam 5 işyeri yanında 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 5 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, iki işyerine Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4400’er TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel

Geçtiğimiz günlerde tüm Dünya genelinde kutlanan Dünya Gıda Günü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı mesajda, "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam" sloganı paylaşıldı. Bizler Girne Belediyesi Sağlık ve Zabıta Şube ekipleri olarak gıda ile ilgili işyerlerinin hijyen kontrollerinde en temel olgu olarak toplumumuzun daha iyi beslenme, daha iyi yaşama ve sağlıklı bir çevrede olma ihtiyacını karşılamak adına bilimsel ilkeleri ve yasal mevzuatı hassasiyetle esas olarak almaktayız. Gıda ile ilgili işletmelerin ise daha iyi koşullarda üretimi sağlamasını kontrol etmek ise en temel görevlerimizdir. Gıda, besleyici ve güvenilir olmalı insan sağlığını gözeterek üretilmelidir. Bu koşullara aykırılık tespit edildiğinde ise yasal mevzuat gereğince faaliyetten men edilme dahil uygulanan her türlü yasal işlem ise; yine hem halk sağlığının hem de günlük sosyal yaşamın korunması açısından bizler için oldukça önemlidir.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü

Gıda ile ilgili olan ve insan sağlığını doğrudan etkileyen ticari faaliyetlerde gözetilmesi gereken yasal kriterlerin önemi büyüktür. Bu kriterler insanın sağlığını korumak adına düzenlenmiştir. Belediyecilik anlayışımızda insana verilen değer ve hizmetin odak noktalarından olan bu konular esasen tüm Dünya gündeminde de geçtiğimiz günlerde kutlanan gıda gününde genişçe yer bulmuştur. Daha iyi bir yaşam için gıdaların üretim ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyonuna verilen öneme vurgu yapılırken aynı zamanda sürdürülebilir tarım-gıda sitemleri de öne çıkarılmıştır. Bizler küçük bir ada ülkesi olarak yerel üretimlerimize de değer vermek ve kendi ülkemizde yetişmesi mümkün olabilecek tarımsal üretimlere de olanak yaratmak için çalışmalıyız. Devlet politikası düzeyinde de desteklenmesi gereken yerel üretimlere bizler Girne Belediyesi olarak yıllardır katkı koymaktayız.

Her Çarşamba kurduğumuz açık Pazar ile üreticileri doğrudan tüketiciyle buluşturmakta ve yine her yıl düzenlediğimiz festivallerle yerel değerlere sahip çıkılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Geçtiğimiz günlerde, Pandemi koşulları hassasiyetle gözetilerek 20.sini düzenlediğimiz Uluslararası Zeytin Festivalinde, coğrafyamızın en başta gelen değerlerinden olan Zeytin ve Zeytinyağı ürünlerini hem sanatsal hem de sosyo kültürel boyutu hem de gıda-tarım boyutu ile sanatçılarımız, bilim insanlarımız ve değerli halkımızla da paylaşırken yerel üretimlerin değerine önemle vurgu yaptık. Bu vesile ile bir kez daha altını çizerek; halkımızın sağlığının korunmasının öncelikli görevlerimiz arasında olduğunu ve yerel üretimlerimizin arttırılması ve gelecek nesillerin korunması için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden herkes için gıda güvenliği sağlanması gerekliliğini hatırlatırız.