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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’deoperasyonda tutuklanan zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:46
Girne’de uyuşturucu operasyonu

(Kamalı Haber) – Girne’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda tutuklanan zanlılar Timur Sonya, Neal Oray Sallakoğlu ve Ercan Demirhan dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren  polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, 19 Ekim’de sat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, zanlı Timur Sonya’nın ikametgahında yapılan aramada şeffaf poşete sarılı bir gram hintkeneviri, bir gram kokain türü uyuşturucu madde, 8 adet sikke, üç adet saksı, bir adet tarihi eser nitelikli olduğuna inanılan büyük taş  bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Mustafa Zor, zanlının ifadesine göre, söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Neal Oray Sallakoğlu’ndan aldığının belirlendiğini söyledi. Polis  Zor, Neal Sallakoğlu’nun işlettiği spor salonunda belirlendiğini ve mutfak tezgahının içinde 6 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 6 gram hintkeneviri, 3 gram hintkeneviri ve bir gram daha kokain bulunduğunu anlattı. Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Sallakoğlu’nun konu maddeleri zanlı Ercan Demirhan’dan aldığının tespit edilmesi üzerine Demirhan’ın da tutuklandığını söyledi. Polis zanlılar Sonya, Sallakoğlu’nun gönüllü ifade verdiğini belirten Zor, tahkikatın çok yönlü devam ettiğini ve salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucuOperasyonHaberGündemKıbrıs
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